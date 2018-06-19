Tersanede 'geliyorum' diyen iş cinayeti: Uyarıya rağmen önlem alınmadı

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren özel bir tersanede bir işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi. İş cinayetinden önce tersane yönetiminin defalarca uyarıldığı ancak önlem alınmadığı iddia edildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren özel bir tersanede bir işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi. İş cinayetinden önce tersane yönetiminin defalarca uyarıldığı ancak önlem alınmadığı iddia edildi.

Altınova'da bulunan özel bir tersanede çalışan iki çocuk babası Cahit Durmuş elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybetti. Aynı tersanede çalışan arkadaşları, tersane yönetimini defalarca uyarmalarına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını iddia etti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin paylaştığı bilgiye göre yaşamını yitiren işçinin arkadaşları, "Arkadaşımız tehlikeyi bilmesine rağmen, çalışmak zorunda olduğu için sesini çıkaramadı ve göz göre göre ölümü göze alarak çalışıyordu. Sonunda geçirdiği kaza sonucu yaşamını kaybetti" dediler.

Genç yaşta yaşamını yitiren Cahit Durmuş'un cenazesi otopsiden sonra memleketi Fatsa'nın Coteli köyüne gönderildi.