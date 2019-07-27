Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, onlarca yerde yüzlerce öğrenciye tercih desteğinde bulundu.

Solcu Liseliler tarafından 19 Temmuz da başlayan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, son gününde yoğun ilgiyle karşılandı. İstanbul’un onlarca yerinde ve Türkiye’nin çeşitli illerinde 8 gün boyunca faaliyetini sürdüren Tercih merkezleri, yüzlerce öğrenciye tercih desteği sundu. Sahte umutlar pazarlayan özel üniversite reklamlarına, sponsorlarına para kazandırmaya çalışan tercih merkezlerine karşı alternatif sunan Dayanışma Merkezleri, öğrencilere doğru bilgi sunma, toz pembe gelecek hayallerine değil hayatın gerçeklerini anlatma amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

TERCİH MASALARININ KONUSU: GERİCİLİK VE GELECEKSİZLİK

Tercih merkezlerinde, öğrencilerin en çok sordukları ve tedirgin oldukları konu işsizlik ve gericilik oldu. Birçok öğrenci liselerde artan dinselleşmeden, milyonlarca genç işsizden ve alım gücünün düşmesinden dolayı ileride ne olacağını göremediklerini belirttiler.

Liselerde ve üniversitelerde yükselen gericiliğe, ülkemizde gençlerin elini kolunu bağlayan geleceksizliğe karşı TKG ve Solcu Liseliler herkesi mücadeleye çağırıyor: Gelin bu karanlık düzeni yıkıp, geleceğin ülkesini beraber kuralım.