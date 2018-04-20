TEM'de iş cinayeti: Hafriyat kamyonu asfalt işçisine çarptı

İstanbul Pendik'te TEM otoyolundaki asfalt yenileme çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti.

İstanbul Pendik'te TEM otoyolundaki asfalt yenileme çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Olay dün TEM otoyolu Edirne istikameti Viaport AVM mevkiinde meydana geldi. Asfalt işçisi Ömer Özdemir (50) hafriyat kamyonlarını asfalt sökücü iş makinesine yönlendirmeye çalıştığı sırada 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu geri manevra yaparken Özdemir'e çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Özdemir'in iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaparken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.