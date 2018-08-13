Tekstilde işçi kıyımı: Patronlar krizi fırsata çeviriyor, faturayı işçiye ödetiyor

soL Haber'in geçen cumartesi manşetinden duyurduğu Antep'teki tekstil fabrikalarındaki işçi kıyımının boyutları büyüyor.

Dev Tekstil Sendikası'nın Çukurova temsilciliğinin açıklamasında, yörede bulunan tekstil işyerlerindeki işçi kıyımının tablosu sunuldu.

'KRİZ BAHANE, İŞTEN ATMAK ŞAHANE'

Dev Tekstil Sendikası Çukurova temsilciliği imzasıyla yayımlanan açıklamada "Kriz bahane, işten atmak şahane" denildi.

Gaziantep'teki çok sayıda tekstil fabrikasında işçilere ücretsiz izin verildiği, işten çıkarmaların başladığının vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

Her krizde olduğu gibi Antep'te fatura yine işçilere kesiliyor. İşçiler ya toplu bir şekilde ya da grup grup işten çıkarılıyor. Ücretsiz izne gönderiliyor. Kimi fabrikalarda bazı bölümler montaj ve benzeri sebeplerle kapatılıyor. Başta Başpınar olmak üzere birçok sanayi bölgesinde işçi çıkartılıyor. Daha kitlesel işten çıkarılmaların bayram sonrası olacağı söyleniyor. Şimdiye kadar yüzlerce işçi işten çıkarıldı. İşçilerin çalışma hakkı gasp ediliyor.

Gaziantepli patronlar kısa bir süre önce yaptıkları açıklamalar ile şimdiye kadar ne kadar çok kazandıklarını açıkça beyan etmişlerdi. Elimize ulaşan bilgilerden yola çıkarak hazırladığımız işçi çıkaran firmalara dikkat edilirse bunların bazıları Türkiye’nin birinci ve ikinci büyük 500 firmaları arasında bulunmaktadırlar.

Bu firmaların işçilerin sırtından elde ettikleri devasa kazanç, on binlerce işçinin ücretini onlarca yıl karşılamaya fazlasıyla yetecek miktardadır. Kriz patronlar tarafından bir başka fırsata çevrilmek istenmektedir. Dün piyasa koşullarında hiçbir sıkıntı yok iken işçilere “hepimiz aynı gemideyiz” demeyenler, işçileri kölece çalıştıranlar, onları yok sayanlar bugün işçilere “aynı gemideyiz” demektedirler. Gemi azıcık su almaya başladığında, birazcık sallandığında gemiyi hafifletmek için işçileri işten atmaktadırlar.

Şimdiye dek işçilerin sırtından fazlasıyla kazanan patronların kasalarında yeterince para vardır. Yani bir fatura ödenecekse bu faturayı zaten açlık sınırın altında çalışan işçiler ödememelidir. Diğer taraftan çalışma hakkına sahip çıkan, işten atmalara karşı direnişi seçen işçiler için bu en meşru hak arama eylemidir.