Tekstilde işçi kıyımı: Patronlar krizi fırsata çeviriyor, faturayı işçiye ödetiyor

soL Haber'in geçen cumartesi manşetinden duyurduğu Antep'teki tekstil fabrikalarındaki işçi kıyımının boyutları büyüyor. Dev Tekstil Sendikası'nın Çukurova temsilciliğinin açıklamasında, yörede bulunan tekstil işyerlerindeki işçi kıyımının tablosu sunuldu. Sendika taleplerini şöyle sıraladı: İşten atmak yasaklansın, krizin faturasını patronlar ödesin.
soL Haber'in geçen cumartesi manşetinden duyurduğu Antep'teki tekstil fabrikalarındaki işçi kıyımının boyutları büyüyor.
Dev Tekstil Sendikası'nın Çukurova temsilciliğinin açıklamasında, yörede bulunan tekstil işyerlerindeki işçi kıyımının tablosu sunuldu.
'KRİZ BAHANE, İŞTEN ATMAK ŞAHANE'
Dev Tekstil Sendikası Çukurova temsilciliği imzasıyla yayımlanan açıklamada "Kriz bahane, işten atmak şahane" denildi.
Gaziantep'teki çok sayıda tekstil fabrikasında işçilere ücretsiz izin verildiği, işten çıkarmaların başladığının vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:
Her krizde olduğu gibi Antep'te fatura yine işçilere kesiliyor. İşçiler ya toplu bir şekilde ya da grup grup işten çıkarılıyor. Ücretsiz izne gönderiliyor. Kimi fabrikalarda bazı bölümler montaj ve benzeri sebeplerle kapatılıyor. Başta Başpınar olmak üzere birçok sanayi bölgesinde işçi çıkartılıyor. Daha kitlesel işten çıkarılmaların bayram sonrası olacağı söyleniyor. Şimdiye kadar yüzlerce işçi işten çıkarıldı. İşçilerin çalışma hakkı gasp ediliyor.
Gaziantepli patronlar kısa bir süre önce yaptıkları açıklamalar ile şimdiye kadar ne kadar çok kazandıklarını açıkça beyan etmişlerdi. Elimize ulaşan bilgilerden yola çıkarak hazırladığımız işçi çıkaran firmalara dikkat edilirse bunların bazıları Türkiye’nin birinci ve ikinci büyük 500 firmaları arasında bulunmaktadırlar.
Bu firmaların işçilerin sırtından elde ettikleri devasa kazanç, on binlerce işçinin ücretini onlarca yıl karşılamaya fazlasıyla yetecek miktardadır. Kriz patronlar tarafından bir başka fırsata çevrilmek istenmektedir. Dün piyasa koşullarında hiçbir sıkıntı yok iken işçilere “hepimiz aynı gemideyiz” demeyenler, işçileri kölece çalıştıranlar, onları yok sayanlar bugün işçilere “aynı gemideyiz” demektedirler. Gemi azıcık su almaya başladığında, birazcık sallandığında gemiyi hafifletmek için işçileri işten atmaktadırlar.
Şimdiye dek işçilerin sırtından fazlasıyla kazanan patronların kasalarında yeterince para vardır. Yani bir fatura ödenecekse bu faturayı zaten açlık sınırın altında çalışan işçiler ödememelidir. Diğer taraftan çalışma hakkına sahip çıkan, işten atmalara karşı direnişi seçen işçiler için bu en meşru hak arama eylemidir.
İŞTE İSİM İSİM TEKSTİL FABRİKALARINDAKİ TABLO
Sendikanın açıklamasında, tekstil fabrikalarındaki son durumu da paylaştı:
- İDEAL HALI: “Dolar yüksek, iş yok, idare edin” denilerek birçok işçi işten çıkarıldı. Sendikamıza verilen bilgilere göre 20-25 günden beri fabrika kapalı. İşler açılırsa çağıracağız deniliyor. Bu 20 gün için de iş bulan işçilere çıkış vermemek için istifa ettiriyorlar.
- ŞİRECİ: İşçiler şimdiye kadar yüzlerce işçinin işten çıkarıldığını söylüyor. İşten çıkarmalar artarak devam edecek. Bir bölümde geçen gün vardiya çalışanlarını iş yok diye ücretsiz izne gönderdiler.
- SANKO: En az 300 işçinin işten çıkarıldığı söyleniyor. Kimi işçiler bu sayının kat be kat fazla olduğunu söylüyor. Sanko kendisine ait birkaç işletmesini kapattı.
- ZEKİ MENSUCAT: 3. fabrikayı kapattı. 150-200 işçinin işten çıkarıldığı söyleniyor.
- FESTİVAL HALI: En az 70 işçinin çıkarıldığı, bayramdan sonra söylenenin daha fazla işçinin çıkarılacağı söyleniyor. İşçilere tazminat vermemek için her türlü hakaret edildiği ve yine işten atma nedeni olarak işçilere fabrikanın çok büyüdüğü, küçülmeye gidildiği söyleniyormuş.
- MUTAŞ HALI: Son 1 haftada 4 işçi çıkarıldığı bilgisine ulaştık.
- DURKAR HALI: İşçiler “dolar artıyor gerekçesiyle işten çıkartılıyoruz. Çok kazanınca işçiye ne verdiler ki en ufak dalgalanmada faturayı işçiye kesiyorlar. Her vardiyadan 5 kalfa, 5 telci, kalite kontrolcüler çıkarıldı. Vardiya ustasını bile çıkardılar. 20 kişiden fazla, 40 kişi çıkarılacakmış” diyorlar.
- ZAFER TEKSTİL: Doları bahane edip işçi çıkarıyorlar.
- FLORA HALI ve GÜRTEKS: Ortaklar, son birkaç ay içinde 300 işçi çıkardıkları söyleniyor. GÜRTEKS’in dört işletmesi vardı, ikisi yarıdan yarıya düştü. Üretim var fakat ihraç olmadığı için nakit sıkıntısı bulunuyormuş, bu yüzden işçi çıkarıyorlarmış.
- HAKPA TEKSTİL: Yarım ücretle çalışan işçiler var. İşçilere dolarda ki dengesizlik gerekçe gösteriliyor. Yeni kurulan bu işletmede çalışan işçiler “bizi öyle bir köleleştirmişler ki maalesef çoğu zaman evdeki çocuğumuzdan bile haberimiz olmuyor” diyor. Çalışma koşulları çok ağır.
- MERİNOS: Bir bölümünü kapatmış. 250 işçi çıkarmışlar.
- ANGEL İPLİK: 3 vardiya çalışıyor. Mevcut vardiya sayısı 26 iken 16’ya düşürdüler. Panoya yazı asmışlar: “Vardiya amirinin dikkatine, her vardiya 16 kişi olacak” diye. Cumartesi günü itibariyle 2 bakımcı daha çıkarıldı. Yemekler kötü. İşçilere elbise, ayakkabı verilmiyor. Maaşlar geç yatıyor.
- AYKAR HALI: En son işten çıkarılan işçi sayısı 22 kişiydi.
- NAKSAN HOLDİNG: 100’e yakın işçi çıkartılmış.
- CEMRE TEKSTİL: 50 kişi çıkarmışlar. Ger kalanlar ücretsiz izne çıkarılmış.
- GÜR İPLİK: 25 işçinin çıkarıldığı söylendi. Devamı olacakmış.
- YASİN KAPLAN: İşler durdu. İzni olanları izine gönderiyorlar.
- SELÇUK İPLİK: Bize ulaşan bilgiye göre şimdilik 8 işçinin işten çıkarıldığı söyleniyor.
- RİVA HALI: Telefon yasak gerekçesiyle sürekli tazminatsız çıkışlar veriliyor. Nerdeyse her işçinin başına bir kamera konularak köle gibi çalıştırıyor. Gaziantep organize sanayide en düşük maaşı verdiği halde hala zam vermemekte direniyor. Maaşı asgariden gösterip vergi kaçırıyor. AKP’ye yakınlığı ile tanındığı için Riva Halı’da denetim hiç olmuyor.
- ANGORA HALI: Hala maaşlar yatmadı, işçiler maaşlarının yatmasını bekliyor.
- KARTAL TEKSTİL: İşten çıkarmalar var.
- SİM CARPET: Bize aktarılanlara göre işten atmalar sürüyor. Genelde kayıt dışı Suriyeli işçi çalıştırıyorlar.
- AKINAL SENTETİK: İşten çıkarmalar var.
- CANAN TEKSTİL: İşten çıkarmalar var.
- LİNEA HALI: Ücretsiz izin var.
- GÜLSAN: İşten çıkarmalar var.
- SIRMA HALI: İşten çıkarmalar var.
- OBA MAKARNA: İşten çıkarılan işçi sayısının 40 olduğu söyleniyor.
- İMPERİAL HALI: İşten çıkarmalar var.
- MİLAT HALI: İşten çıkarmalar var.