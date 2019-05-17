Tekgıda-İş Sendikası, Türk-İş’ten ayrılmaya hazırlanıyor

Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, haziran sonunda yapılacak genel kurulda Türk-İş’ten ayrılmak için karar almaya hazırlandıklarını söyledi.

Tekgıda-İş Sendikası Türk-İş konfederasyonundan ayrılmaya hazırlanıyor.

Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, 29-30 Haziran’da yapılacak genel kurul toplantısında başkanlar kurulunun Türk-İş’ten ayrılma tavsiye kararını gündeme getireceklerini söyledi. Sendikanın Türk-İş’ten ayrılıp ayrılmayacağı genel kurulda karara bağlanacak.

Türkel, soL'a yaptığı açıklamada, Türk-İş’ten ayrılma kararının bugün alınmış bir karar olmadığını, 10 yılı aşkın bir süredir yaşanan sorunların bir sonucu olduğunu söyledi.

2008 1 Mayısı’nda dönemin Türk-İş Genel Sekreteri olarak kendisine yetki verildiğini ancak Türk-İş’in 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama kararından son dakikada iktidarın baskısıyla vazgeçmesi üzerine dönemin Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ve mevcut başkan Ergün Atalay ile yollarını ayırdıklarını hatırlattı.

Türkel Çaykur’da iktidarın baskılarına karşılık Türk-İş’in sendikayı yalnız bırakmasının ve TEKEL direnişine sahip çıkmamasının da kararlarında etkili olduğunu dile getirdi.

TEKEL direnişi döneminde iktidarın üyelerinden aidat almasını engellemesine karşın Türk-İş’in alınmayan aidatları kendilerinden tahsil etmeye çalıştığını söyleyen Türkel, bu konuda sendikanın konfederasyonla halen mahkemelik olduğunu belirtti. 2013’te kendisinin istifasının istendiğini ve sendikada bir yandaşlaştırma operasyonuna gidildiğini hatırlatan Türkel, bu operasyona Türk-İş’in bugünkü başkanının da dahil olduğunu kaydetti.

Türkel “Onlarca neden var. Bu bugün alınmış bir karar değil, 10 yılı aşkın süredir bu nedenlerin yol açtığı nihai bir karar” dedi.

'KONFEDERASYONLARIN SENDİKALARIN ÖNÜNDE ENGEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Türkel “Biz konfederasyonların artık işlevini yitirdiğini, emek mücadelesinde sendikaların önünde artık engel olmaya başladıklarını düşünmeye başladık. Siyasi iktidarların kontrol ettiği bir sendikal yapıyı reddediyoruz. Biz uzlaşmadan yanayız ama uzlaşmayı teslimiyetçilik olarak algılayan anlayışı reddediyoruz. Bu konuda artık Türk-İş’te bugünkü yönetimle bizim ortak düşünebileceğimiz şeyler yok maalesef. Bu uzun süreli bir karardır ve genel kurulda bu kararın alınması için bir çabamız olacak, arkadaşlarımızı ikna edeceğiz” dedi.

Türk-İş’e bağlı bütün sendikalara konuyla ilgili dosyaları gönderdiklerini dile getiren Türkel, gelecek hafta konfederasyon yönetimine de bir mektup yazarak Haziran sonundaki Genel Kurul’un gündemini açıklayacaklarını ve Genel Kurul’a kendilerini de davet edeceklerini söyledi. Türkel “Genel kurulumuzda bu konu konuşulacak, gelin niye öyle olduğunu ya da olmadığını siz de genel kurula anlatın, genel kurulun takdiri adaletli bir şekilde tecelli etsin, diye yazımızı yazacağız” dedi.

'SENDİKALAR SİYASİ İKTİDARIN ETKİ ALANINDA'

Türk-İş’e bağlı diğer sendikalardan kendilerine destek olup olmadığına dair soruya ise Türkel, “Biz öyle bakmayız olaya. Bu bir genel kurul kararıdır. Yani birilerinin bize destek vermesini bekleyecek bir tepkisel hareket ya da bir organizasyon yapmıyoruz biz" diye yanıt verdi. Türkel şöyle devam etti: "Ben Türk-İş Genel Sekreterliği görevinden istifa ederken de aynı yolu izledim. ‘Ben de istifa ederdim’ diyen arkadaşlarım oldu o dönem, ‘hayır’ dedim. ‘Kral çıplak’ demenin bir yöntemidir bu. Bizim Tekgıda-İş olarak uzun süredir yaşadığımız, tartıştığımız ve bütün sendikaların da bildiği şeyler var. Ama Türkiye’de özgürlük mü kalmış bugünkü koşullarda ki bilseler ne olacak? Sendikalar siyasi iktidarın etki alanında, özellikle kamuda örgütlü olan sendikalar sesini çıkaramaz duruma gelmiş. Başka sendikalar bu konuda ne düşünür, nasıl karar alır bilemem, o takdir kamuoyunun, işçilerin, emekçilerin, sendikaların kendi organlarının kararıdır” dedi.

Türkel, genel kuruldan ayrılma kararının çıkması halinde bundan sonra sendikal mücadeleye herhangi bir konfederasyona bağlı olmadan devam edeceklerini söyledi.