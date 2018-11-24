TCDD'nin vagon imalatçısı konkordato ilan etti

Marmaray ve TCDD'nin diğer vagon üretim ihalesi elinde bulunan Yavuzlar Vagon, mahkemeye konkordato başvurusunda bulundu.

Ekonomik kriz devam ederken, kriz fırsatçısı patronların kendilerini ve şirketlerini kurtarmak için tercih ettiği konkordato ilanları her geçen gün artıyor.

Marmaray ve TCDD'nin diğer vagon üretim ihalesi elinde bulunan Yavuzlar Vagon, mali sıkıntı yaşadığını belirterek mahkemeye konkordato başvurusunda bulundu.

Şirket tarafından konkordato talep edilen dava dilekçesinde “daha etkin faaliyet yürütebilmek” için konkordato kararı verilmesi istenildi.

Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Devam eden faaliyetlerinin denetimi için de Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nevcan Karaca'yı geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Konkordato, borcunu kısa sürede ödeme kabiliyetini yitiren şirketlerin iflas etmeden önce başvurdukları bir yol. Böylece şirketler nakit akışlarını yönetemedikleri gerekçesiyle alacaklılarla anlaşıp borcu bir ödeme takvimine bağlıyor.