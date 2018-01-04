Taşeron işçi sınavında yeni ayrıntılar: Süreç nasıl ilerleyecek?

AKP'nin taşeron işçiler için çıkardığı KHK tepki konusu olmaya devam ederken, düzenlemeye ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

AKP'nin taşeron işçilere yönelik kadro oyunu büyük tepki çekerken, düzenlemeye ilişkin bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Taşeron işçilerin geçiş için başvuruları 11 Ocak Perşembe günü sona erecek.

İşçilerin toplu olarak sürekli işçi statüsüne geçirilmesi işlemleri en geç 2 Nisan’da tamamlanacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, bakanlığın yayımladığı tebliğe göre, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınav yalnızca yazılı, sözlü veya uygulamalı olabileceği gibi, okuryazarlık durumuna göre yazılı-sözlü ya da sözlü-uygulamalı da yapılabilecek. Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin en üst yöneticisi tarafından belirlenecek. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek.

2-12 OCAK Başvurular alınacak

12 OCAK-20 ŞUBAT Tespit komisyonu incelemesi yapılacak ve hak sahipleri ilan edilecek

21-23 ŞUBAT İtirazlar alınacak

24 ŞUBAT-2 MART İtirazlar incelenerek kesin liste hazırlanacak

3-22 MART Sınavlar gerçekleştirilecek

23-26 MART Sınav kuruluna itiraz edilebilecek

27-31 MART İtirazlar incelenerek son liste hazırlanacak

2 NİSAN Kadroya geçişler tamamlanacak