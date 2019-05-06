'Tasarruf' bahanesiyle 517 emekçiyi işten çıkaran ING Bank kârını katladı

ING Bank ilk çeyrek mali verilerini açıkladı. Geçen yılki ilk çeyrekte 288 milyon lira olan net kârını 2019'un ilk çeyreğinde 491 milyon liraya çıkaran banka, 'tasarruf' bahanesiyle 517 banka emekçisini işten çıkarmıştı.

ING Bank, 2019 birinci çeyrek mali verilerini açıkladı.

Para Medya sitesinde yer alan habere göre ING Bank 2018 yıl sonu 58,5 milyar TL olan toplam varlıklarını sadece yüzde 1,9 artırarak 59,6 milyar TL’ye yükseltebildi. Buna karşılık 2018 ilk çeyreğindeki 288 milyon TL’lık net kârını 491 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. Kârın önemli bir bölümünün Hazine işlemlerden kaynaklanması dikkat çekti. 2018 ilk çeyreğinde Türev Finansal İşlemlerinden 205 milyon TL kazanan banka, 2019 ilk çeyreğinde buradaki kârlılığını yüzde 165 artırarak 545 milyon TL’ye çıkarmayı başardı.

2018 yıl sonunda 32,3 milyar TL toplam mevduata sahip olan banka yüzde 10 büyüyerek 2019 ilk çeyreğini 35,6 milyar TL ile kapattı. Buna karşılık 2018 sonunda 643 milyon TL olan faiz giderleri de yüzde 63,4 artarak 1 milyar TL’yi aştı. Banka sürekli yüksek faiz reklamları vermesine rağmen mevduat toplama hedefleri istediği düzeyin altında kalıyor.

TASARRUF İÇİN EMEKÇİLERİ İŞTEN ÇIKARDI!

Maliyetleri düşürmek için 517 personeli işten çıkaran ING Bank, üst yöneticilere yapılan ödemelerde tasarrufu unuttu. 2018 aynı dönemine göre yüzde 22,2 artış yaparak 10,2 milyon TL’lık ödeme 12,4 milyon TL’ye yükseltildi. Bankanın bu konudaki açıklaması, “Banka üst yönetimine 31 Mart 2019 tarihinde sona eren dönemde 12,472 TL tutarında ödeme yapılmıştır (31 Mart 2018: 10,205 TL)” şeklinde oldu.

Bankaların üst düzey yöneticilere yaptığı ödemeler uzun zamandır tartışma konusu oluyor.