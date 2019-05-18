Taş ocağındaki patlamadan acı haber: Yaralanan dört işçiden biri yaşamını yitirdi

Ardahan'da geçen Pazar günü meydana gelen taş ocağındaki patlamadan acı haber geldi. Yaralanan işçilerden biri yaşamını yitirdi.

Ardahan'da 12 Mayıs Pazar günü taş ocağında meydana gelen patlamada Zonguldaklı dört işçi ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan işçilerden Selçuk Yazgan, tedavi gördüğü hastanede beş gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.15 sıralarında merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.'ye ait taş ocağında meydana gelmişti. Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada Zonguldaklı işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı.

BİR İŞÇİDEN ACI HABER

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı dört işçi Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Ağır yaralanan işçilerden Selçuk Yazgan, tedavi gördüğü hastanede beş gün süren yaşam savaşını kaybetti. Diğer üç işçinin tedavisine devam edildiği belirtildi.