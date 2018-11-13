Tariş'ten işçilere ahlaksız teklif

İzmir'de Tariş fabrikasında geçen hafta sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan yedi işçiye destek için işyerini terk etmeme eylemi yapan işçilere, fabrika yönetimi tarafından 'Bu eylemi sendika baskısıyla yaptık' şeklinde bir savunma imzalatılmak istendi.

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tariş fabrikasında, geçen hafta sendika üyesi oldukları ve sendikal örgütlenme faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle işten atılan yedi işçiye destek veren diğer işçiler üzerinde baskı kurulduğu ortaya çıktı.

7 Kasım Çarşamba sabahından beri fabrika önünde oturma eylemi başlatan yedi işçi, içerde çalışan işçi arkadaşlarının desteğiyle eylemlerini sürdürürken; Tariş yönetimi işçilerin dayanışmasını bölmek için harekete geçti. Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan habere göre Tariş İnsan Kaynakları Müdürü içerdeki işçilere "Fabrikayı terk etmeme eylemini sendikanın zoruyla yaptık, bunun suç olduğunu bilmiyorduk" şeklinde bir savunma imzalarlarsa haklarında işlem yapılmayacağını söyledi.

Tariş yönetiminin bu ahlaksız teklifine itiraz eden işçiler, böyle bir savunma imzalamayacaklarını, hukuksuz ve keyfi bir şekilde işten atılan yedi işçi işe geri alınana kadar onların eylemini destekleyeceklerini söylediler. Böylece Tariş yönetiminin, işçilerin dayanışmasını bölmeye yönelik hamlesi püskürtülmüş oldu.