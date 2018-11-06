TARİŞ'te 7 işçi işten çıkarıldı, eylem başladı

İzmir'de TARİŞ fabrikasında 7 işçi Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldı. Sendika üyesi tüm işçiler kendilerini fabrikaya kapatarak eylem başlattı. Polis eylemdeki 100'e yakın işçi ve sendika yöneticisini gözaltına aldı. Gıda-İş yarın fabrika önünde basın açıklaması yapacak.

İzmir'de Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan TARİŞ zeytinyağı fabrikasında, DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için 7 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların devam edeceği öğrenilen fabrikada sendikalı işçiler servisleriyle dönmeyerek fabrikada eylem başlattı.

Gıda-İş'in yaklaşık beş önce fabrikada tamamladığı örgütlenmesini kabul etmeyen TARİŞ'in işçilere başka sendikaya üye olmaları ya da istifa etmeleri doğrultusunda baskı yaptığı belirtildi.

Gıda-İş yarın saat 11.00'de fabrika önünde sendika genel başkanı Seyit Aslan'ın da katılacağı bir basın açıklaması yapacak.

'GEREKÇE OLARAK KADRO FAZLALIĞI GÖSTERİLDİ AMA'

Evrensel gazetesinin haberine göre, işten atılan işçilerden Murat Yılmaz, fabrika yönetiminin işçinin iradesini tanımayarak sendikayı kabul etmediğini belirtti. Yılmaz, "Patron, sendikaya üye olmamızı engellemek için bize baskı uyguladı. Akşam 17.30 sıralarında 7 işçi işten atıldı ve gerekçe olarak kadro fazlalığı gösterildi. Ancak biz işten atmaların sendikal faaliyetlerimiz gerekçesiyle olduğunu biliyoruz. Tüm kamuoyundan ve demokrasi güçlerinden, atılan tüm işçiler geri alınana ve sendika tanınana dek sürecek direnişimize destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

Gıda-İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek "Tamamlanan örgütlülüğümüz işveren ve temsilcileri tarafından tanınmamaktadır. Bu süreç içerisinde işçi arkadaşlarımızla barışçıl her yolu deneyerek görüşme çabalarımız görmezden gelinmiştir. İşçi arkadaşlarımız anayasal haklarını kullanarak sendika tercihlerini yapmış, beş aydır da sendikamız DİSK Gıda-İş üyesi olarak üyeliklerine devam etmektedirler. İşveren ve temsilcileri ise işçi arkadaşlarımızı bölmek için her yolu denemiştir. Sendikamıza üye işçi arkadaşlarımızın taleplerinin kabul edilmesi ve sendikamızla sözleşmenin yapılması için harekete geçilmesini talep ediyoruz" dedi. Deriteks sendikası işyeri temsilcileri de TARİŞ'e gelerek işçilerin direnişine destek verdi.

POLİS 100'E YAKIN İŞÇİYİ GÖZALTINA ALDI

Fabrikaya gelen ve işçilerin eyleminin hukuksuz olduğunu iddia eden emniyet il müdür yardımcısı, Mazhar Uzbek ile görüştü. Uzbek, işçilerin taleplerinin net olduğunu ve anayasaya aykırı davrananın patron olduğunu ifade etti. Fabrikaya gelen çevik kuvvet ekipleri ise kapı önünde bekleyen sendikacılardan kimlik tespiti için kimliklerini aldı. Polis daha sonra direnişteki işçileri gözaltına almaya başladı. Çevik kuvvet ekiplerinin 100'e yakın kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.