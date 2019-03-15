Tarımda üretici fiyat endeksi rekor kırdı: Marulun maliyet artışı yüzde 31’i buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), bu yılın Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.79 arttı. Böylece Tarım ÜFE yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 2.73 artışla 157.84 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.79 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 14.34 yükseldi.

Şubat ayında üretim maliyeti en fazla artan ürün bir önceki aya göre marul oldu. Göbekli marulun maliyet artışı yüzde 31'i buldu. İkinci sırada ise yüzde 22 artışla lahana geliyor.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2.85, balıkçılıkta yüzde 6.32 artış gerçekleşirken ormancılık ürünlerinde yüzde 7.13 azalış gerçekleşti. Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.31, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7.44 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.01 artış kaydedildi. Şubatta endekste kapsanan 86 maddeden, 65'inin fiyatlarında artış, 17'sinin fiyatlarında azalış, 4'ünün fiyatlarında ise değişim olmadığı görüldü.