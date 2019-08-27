Tarım işçisi ailelerin çocukları toprak altında kaldı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya’da aileleri tarım işçisi olarak çalışan 4 çocuk dere yatağında oynadıkları sırada kayan toprağın altında kaldı. İki çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralandı.

Konya Ereğli’de aileleri tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu çocuklar Abdurrahman Abdi, 2 yaşındaki kardeşi Riyat Abdi, Ali Berkel ve 3 yaşındaki kardeşi Muhammet Berkel dere yatağında oynadıkları sırada kayan toprağın altında kaldı.

Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkiinde çadırlarda barınan aileler durumu fark ederek çocukları toprak altından çıkardılar.

Olay yerine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuklardan Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Çocukların ölüm sebebinin boğulma olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan Riyad Abdi ve Muhammet Berkel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.