Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Antalya'da Akseki-Manavgat yolunda Suriyeli işçileri taşıyan servis kaza yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde portakal toplamaya giden Suriyeli aileleri taşıyan minibüs devrildi.

Kazada, 5 yaşındaki Aziz Çino yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Akseki- Manavgat karayolunun 38'inci kilometresindeki Güçlüköy mevkiinde merdana geldi. Şanlıurfa'dan Antalya'nın Finike ilçesine portakal toplamak için giden Suriyeli işçileri taşıyan Faik Gültekin yönetimindeki 63 F 3240 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Arkasında ailelerin eşyalalarını koyduğu römork takılı minibüs, yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. 27 kişinin bulunduğu minibüsteki Aziz Çino (5) yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.