Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: Üçü ağır 30 işçi yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kazada üçü ağır 30 kişi yaralandı.
Havran’ın Fazlıca kırsal mahallesi yakınlarında M.E.K. yönetimindeki 10 RD 147 plakalı kamyon ile H.C. yönetimindeki 10 H 5966 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım işçilerini taşıyan kamyon yan yattı. Kamyon kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan üçü ağır yaralı 30 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.