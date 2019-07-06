Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinde geri adım

Sakarya'da bulunan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararında AKP hükümeti kısmen geri adım attı. Fabrika yönetiminin ASFAT AŞ'ye devredileceği belirtildi.

Sakarya'da yer alan ve hakkında özelleştirme kararı çıkan Tank Palet Fabrikası'nın işletmesinin ASFAT AŞ'ye devredileceği duyuruldu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, fabrikanın işletme hakkı ASFAT AŞ’de kalacakken tank üretimi ise yine Katar ortaklı BMC şirketi tarafından gerçekleştirilecek.

Fabrikanın özelleştirilmesi kararı, 20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın işletme hakkının BMC'ye devredildiğini açıklamıştı.

17 Ocak 2018'de kurulan ASFAT AŞ'nin yönetim hakkı Milli Savunma Bakanlığı'na ait.