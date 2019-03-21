Tank Palet Fabrikası işçileri: Bu vebali alamayız

Sakarya'da bulunan tank palet fabrikasında çalışan işçiler, özelleştirme kararı sonrası tayin edilmek için dilekçe verdi.

Sakarya'da bulunan tank palet fabrikasının özelleştirme kararı ve Katar ortaklı BMC'ye devredilmesi sonrası fabrika işçileri tayin edilmek için dilekçe verdi. İşçiler gerekçe olarak kritik askeri bilgileri Katarlı şirketle paylaşmak istemediklerini belirtti. Konuya ilişkin Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, “Biz ordu malının Katarlılara verilmesinin vebalini alamayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıllığına devredileceğini söylediği BMC, Katarlı patronlara ve AKP'li Ethem Sancak'a ait bir firma.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, fabrikada çalışan 695 işçiden 605’i, kritik askeri bilgileri Katarlı şirketle paylaşmak istemediklerini belirtti.

Sendika başkanı Yavuz, tayin dilekçesi vermeyen yaklaşık 90 işçinin ise genelde emekliliği dolan ya da emekliliğine kısa süre kalan personelden oluştuğunu kaydetti.