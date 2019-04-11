Sütaş Karacabey fabrikasında işten çıkarılan 69 işçi işe iade davasını kazandı

Sütaş'ın Karacabey'de bulunan fabrikasında örgütlendikleri için işten çıkarılan ve 69 işçinin tamamı işe iade davalarını kazandı.

Sütaş'ın Karacabey fabrikasında 2017-18 yıllarında Tek Gıda İş Sendikası'na örgütlendikleri için işten atılan 69 işçinin tamamı işe iade ve sendikal tazminat davalarını kazandı.

Karacabey’deki 69 işçinin 56’sı Tekgıda-İş öncülüğünde açtığı davaları kazanmıştı. Kalan 13 işçinin davası ise önceki gün Karacabey 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme Sütaş'ın 13 işçiyi sendika üyeliğinden dolayı haksız olarak işten çıkardığına, bu nedenle işe iade edilmelerine ve Sütaş’ın her bir işçiye ayrı ayrı tazminat olarak 12 aylık brüt ücretleri tutarında sendikal tazminat ödemesine, ayrıca boşta geçen 4 aylık süreler için de işçilerin net ücretlerinin ödenmesine karar verdi.

Bu kararla birlikte Karacabey'deki 69 işçinin tamamı işe iade ve sendikal tazminat davalarını kazanmış oldu.