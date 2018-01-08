Suriyeli işçi inşaatın dokuzuncu katından düştü!

Adana'da Suriyeli 20 yaşındaki Abdullah Y., çalıştığı inşaatın güvenlik filesi bulunmayan dokuzuncu katından düşerek yaşamını yitirdi.

Adana'da Suriyeli 20 yaşındaki Abdullah Y., çalıştığı inşaatın güvenlik filesi bulunmayan dokuzuncu katından düşerek yaşamını yitirdi.

Karamanca.net adlı haber sitesinin aktardığı iş cinayeti 6 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Cemalpaşa Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Abdullah Y. sabah 08.30'da dokuzuncu katta, kalıp çakarken dengesini kaybedince düştü. Güvenlik filesi bulunmayan kısımdan düşen işçiyi gören çalışma arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşamını yitirdiği saptanan Suriyeli işçinin çalışmak için Şanlıurfa'dan kente geldiği ve birkaç gün önce inşaatta çalışmaya başladığı öğrenildi.