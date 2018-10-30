Star Rafineri'de patlama: 3 işçi yaralandı

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İzmir Aliağada'daki Star Rafineri’de meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle resmi açılışı gerçekleştirilen Star Rafineri’de meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Evrensel’in haberine göre İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan rafineride meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadı. Star Rafineri'nin ana yükleyici firması olan İlk İnşaat'ın verdiği bilgilere göre boru üzerinde yapılan çalışma esnasında buhar basıncı nedeniyle yaşanan kazan patlaması ile 3 işçi yaralandı.

İşçilerden biri panik ile başını vururken, diğer ikisinin de mide bulantısı ve kulak çınlaması şikayeti ile Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Azerbaycan devletine ait petrol şirketi SOCAR'ın bünyesinde inşa edilen Star Rafineri “özel endüstri bölgesi” ilan edilmişti. Bu kapsamdaki uygulamalar ile firmanın yatırımları için gerekli altyapı, arazi kamulaştırması gibi maliyetler devlet tarafından karşılanıyor.