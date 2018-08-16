Staj sömürüsüne devlet katkısı uzatıldı

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devletin staj ve çıraklık için patronlara yaptığı katkıların süresi uzatıldı. Her yıl yüzbinlerce öğrenciyi kapsayan staj ve çıraklık ile ilgili bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Resmi Gazete’de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 42 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine (CBK) göre staj ve çıraklık için yapılan devlet katkısı ödemelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

PATRONLARA DESTEK, STAJYERE DÜŞÜK ÜCRET

Buna göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.

STAJ KOŞULLARI İÇİN YASAL DÜZENLEME YOK

Staj adı altında her yıl yüzbinler genci düşük ücretlerle hatta çoğunlukla ücretsiz olarak çalıştıran patronlar, son yıllarda devlet teşviki ile de emek gücü “maliyetlerini” oldukça düşürmüş durumda. Staj koşullarıyla ilgili yasal bir düzenleme bulunmadığı için öğrencilerin çoğu ücret almadan çalıştırılıyor. Staj dönemindeki çalışma süreleri de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Bir kısmı holdinglere de bağlanan meslek okullarında öğrenciler mezun olabilmek için en az 300 saat çalışmak zorunda. Üniversitelerde de pek çok fakülte yaz stajını zorunlu tutuyor.

Geleceksizleşen gençliğin sorunlarına dikkat çeken Türkiye Komünist Gençliği ise, yayınladığı el kitabında staj adı altında sürdürülen staj sömürüsünün sonlandırılması için yasal düzenlemelerin gerekliliği vurgulanmıştı. Kitapçıkta “Meslek okullarında ve üniversitelerde zorunlu koşulan stajlar, yalnızca uygulamalı eğitimin verildiği deneyimler olarak düzenlenmeli, stajyer öğrencilerin işletmedeki diğer işçiler gibi çalıştırılmasının önüne geçilmelidir. Staj adı altında yüz binlerce gencin emeğine ücret dahi verilmeden el konmasının önüne geçilmelidir. Bunun için staj koşulları ile ilgili ayrıntılı yasal düzenleme yapılmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.