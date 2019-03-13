SPK'dan bu kez para piyasası fonlarında düzenleme

SPK para piyasası fonlarının mevduat yapabilme oranlarını asgari yüzde 50 olarak belirlerken Portföy Yönetim şirketleri tarafından tahsil edilen yönetim ücretlerini de yüzde 50 düşürdü.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) ilginç adımlar gelmeye devam ediyor. Yatırım fonlarının kurucular tarafından geri alınabilme sınırını kaldıran ve Varlık Finansman Fonuna sınırsız yatırıma imkan veren düzenlemenin ardından dünkü bültende yer alan ilke kararı ile likit fonlar olarak bilinen Para Piyasası fonlarında asgari yüzde 50 banka mevduatı zorunluluğu getirildi.

Daha önce yatırım fonlarında azami yüzde 10 olarak uygulanan bu oran Para Piyasası (likit) fonlarda artık portföyünün en az yarısının mevduata yatırılması şeklinde uygulanacak. Bu fonlar son zamanlarda repo ve Takasbank piyasalarında gecelik faizlerin TCMB faizine yakın yüzde 23-24 civarında seyretmesi nedeni ile buralarda işlem yapıyordu. Banka mevduat oranları ise daha düşük. Ancak hükümetin de bir yandan mevduat diğer taraftan kredi faizlerini düşürmek istediği açık. Şimdi fonların repo ve Takasbank Para Piyasasından bankalara kaynak aktarması zorunlu olacak. Son dönemde TL mevduattan para piyasası fonlarına doğru bir kaçış görülüyordu. Bu düzenleme ile 29,5 milyar TL olan Para piyasası fonlarının yüzde 50'si olan yaklaşık 15 milyar TL'nin banka mevduatlarına kaydırılması söz konusu olacak. Ancak uzmanlar bunun faizi düşürmek için hükümetin bulduğu ve etkisinin kısıtlı olacağı yöntemlerden bir diğeri olduğunu düşünüyor.

Diğer bir düzenleme ise Portföy Yönetim şirketlerince Para Piyasası Fonlarına uygulanan yönetim ücretlerinin yarıya indirilmesi oldu. Her kurum halihazırda ne alıyorsa yarısını alacak. Para piyasası fonlarında yıllık yüzde 1,1 civarında bulunan yönetim ücretleri, portföy yönetim şirketi ile fon dağıtımını yapan banka arasında paylaştırılıyordu. Para Piyasaları fonları sektörünün büyüklüğü 29,5 milyar TL olduğu düşünüldüğünde banka ve şirketler için yıllık 147 milyon TL gelir kaybı olacak. Kamu portföy yönetim şirketi Ziraat Portföy'ün 6,5 milyar TL büyüklük ile yüzde 22 pazar payına sahip olduğu para piyasası fonlarında bu değişikliğin maliyeti Ziraat dolayısı ile kamu için yıllık 32,5 milyon TL olarak hesaplanıyor. Değişiklik 15 Mart itibariyle uygulamaya konacak.