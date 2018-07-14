SPK, şirket içi bilgiye sahip olanlara hisse alma yasağını kaldırdı

Borsa İstanbul'un kayıplar yaşadığı bir dönemde SPK Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak şekilde değişiklik yaptı. Şirket içi bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaklanıyordu. Bu yasak Ağustos ayına kadar durduruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu, finansal raporların hazırlandığı tarih ile yayınladığı tarihe kadar raporlarla ilgili içsel bilgiye sahip kişilerin alım yapmasını engelleyen düzenlemeyi 31 Ağustos’a kadar askıya aldı.

Buna göre şirket bilançoları, denetim raporları hakkında bilgi sahibi kişiler ve yakınları söz konusu şirketin hissesini bilgi kamuya açıklanmadan önce satın alabilecek. Hisse satış yasağı ise devam edecek.

Cuma akşamı yayımlanan SPK bültenindeki karar 13 Temmuz’dan başlayarak 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

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Kararı Bloomberg’e değerlendiren SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Daha önce şirketlere pay alımlarına imkan sağlanmıştı. Şimdi şirket sahiplerine ve grup şirketlerine de alım yönünde hisselerine destek olma imkanı sağlıyoruz. Bu hisse senetlerine destek amacıyla alındı. Satım yapanlar için geçerli değil" dedi.

31 Ağustos’a kadar pay alımlarında uygulanmayacak söz konusu madde şöyle:

"İhraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir."