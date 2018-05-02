S&P Türkiye'nin notunu kırdı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu BB’den BB-‘ye düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Yüksek enflasyon ve cari açık öne çıkan gerekçeler olarak açıklandı.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu BB’den BB-‘ye düşürdü, kredi görünümünü ise ‘Negatif’ten ‘Durağan’a çevirdi.

Raporda makro ekonomik dengesizliklere işaret edilirken, özellikle cari açık ve enflasyonun yüksekliğine dikkat çekildi. Aynı zamanda TL'nin hızlı değer kaybının finansal riskleri artırdığına işaret edildi. Özellikle hem dış borcu hem de toplam yabancı para cinsinden borç stoku yüksek olan özel sektör şirketlerinin durumunun da dikkate alındığı belirtildi. TL'nin değer kaybının özel sektör şirketlerinin durumunu daha da olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Dış finansman koşullarının kötüleşmeye devam etmesi durumunda Türkiye'nin notunun yeniden aşağıya çekilebileceği de ifade edildi.

Not indirimiyle birlikte Türkiye "yatırım yapılamaz" seviyesinin de altına inmiş oldu.

IMF'nin önceki gün açıklanan 4. madde kapsamında gözden geçirme raporunda da Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığı, cari açık ve yüksek enflasyonun risk arz ettiğine işaret edilerek çeşitli uyarılar sıralandı.

Özel sektör şirketlerinin borçlarının bir süredir yeniden yapılandırma kapsamında çevriliyor olması, özellikle Ülker, Doğuş grubu büyük sermaye gruplarının da bu kapsama girmesi kırılganlıkların arttığına işaret ediyor. AKP iktidarı önce KGF düzenlemesi, ardından kamu bankaları ve özel sektör bankalarına yönelik borçların yeniden yapılandırması konusundaki telkinleri, son olarak da dövizle borçlanmaya sınırlama getiren düzenleme ile özel sektörün devasa borç stokunu çevirmeye çalışıyor. Her yeniden yapılandırma ve çevrim riskin daha da artması anlamına geliyor. Üstelik bu kapsamdaki tüm uygulamaların maliyeti doğrudan ya da dolaylı kamu bütçesinden, halkın cebinden karşılanıyor.