S&P: Türkiye ekonomisinde daralma bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek ekonomide daralma beklendiğini ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek ekonomide daralma beklendiğini ifade etti.

S&P'den yapılan açıklamada; uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi. Kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notu da "B" olarak korundu. Açıklamada, not görünümünün ise "durağan" olduğu ifade edildi.

Açıkalamada son dönemde Türkiye'nin finansal ve dış ödemeler dengesindeki eylemlerinin temel ekonomik sorunları çözmektense ortaya çıkan belirtileri hafifletmeye odaklandığı kaydedildi.

Özel sektör dış borcunun 2018 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 40'ı seviyesinde olduğu belirtilerek hükümetin "biraz mali esnekliğe sahip olduğunu düşünüyoruz" ifadesine yer verildi.

Türkiye'de mart ayında yapılacak yerel seçimler neticelenene kadar reform ve politika adımlarının atılmasının beklenmediği belirtildi. Öte yandan açıklamada, enflasyonun bu yılın sonunda ortalama yüzde 16 ile son 15 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye ekonomisinin 2019 yılında finansal koşulların sıkılaşması ve artan enflasyon nedeniyle yüzde 0,5 daralmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, ekonominin 2020 yılında yüzde 3,4, 2021 ve 2022 yıllarında yüzde 3,2 büyüyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.