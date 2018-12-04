S&P: Türkiye bankalarındaki batık kredi miktarı ikiye katlanabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye bankalarındaki batık kredi miktarının gelecek 12-18 aylık dönemde ikiye katlanabileceğini kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye bankalarındaki batık kredi miktarının önümüzdeki 12-18 aylık dönemde ikiye katlanabileceği açıklaması yaptı.

S&P'nin son yayınladığı Türkiye raporunda, ülke ekonomisinin 2019’da daralacağını, 2020 yılındaysa yüzde 3-4 seviyelerinde mütevazı bir büyüme hızı yakalanabileceğini savundu.

YENİDEN YAPILANDIRILANLAR DA EKLENİRSE ORAN ARTAR

Reuters'de yer alan habere göre Türkiye’deki bankacılık sektörüne de değinilen raporda, “Bankacılık sektöründeki sorunlu kredi oranının, Eylül 2018’deki yüzde 3.5’ten yaklaşık yüzde 6’ya yükselerek, gelecek 12-18 ayda ikiye katlanmasını bekliyoruz” dendi.

Ancak sorunlu kredi tanımına "yeniden yapılandırılan" kredilerin de eklenmesi durumunda, bu oranın çoktan yüzde 10’u geçmiş bulunduğu ve bunun gelecek yıl yüzde 20’ye kadar yükselebileceği belirtildi.

Bu yükselişin S&P’nin baz senaryosu olduğu ifade edilen raporda, “Çünkü ekonomideki yavaşlama, kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, lirada devam eden değer kaybı ve yükselen faizlerin, gelecek 12-18 ayda varlık kalitesinde yük olmaya başlayacağını tahmin ediyoruz” dendi.

S&P raporunda Türk bankalarının kredilerdeki kaybının yüzde 1.4’ten yüzde 2.5 seviyesine kadar yükselebileceğini de ekledi.

Kuruluşun bankalara yönelik değerlendirmelerinde, “Bankalar risklere rağmen iyi finansal görünümlerini korudu. Türk bankalarında yeterli yönetim ve şeffaflık mevcut. Bankalar son dönemdeki baskıya rağmen riskleri fiyatlamaya devam edebildi. Bankaların kredi dağılımları kaliteli. Jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlik artıyor. Banka fonlamaları düşük tasarrufa bağlı sınırlı, kısa dönemli dış borca bağlı” ifadeleri kullanıldı.