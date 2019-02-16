Sosyalist Meclisler Federasyonu'na polis saldırısı

İstanbul ve Dersim’de Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üye ve destekçilerinin evlerine yönelik polis baskını yapıldı. SMF'liler gözaltına alındı.

Dersim ve ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üye ve destekçilerine yönelik polis baskını düzenlendi.

Gazete Patika'da yer alan habere göre dün gece İstanbul ve Dersim’de SMF üye ve destekçileri, evlerine yapılan polis baskını ile gözaltına alındılar.

Polis baskınlarında İstanbul’da Erçin Demir, Mertcan Kızıl, Rojda Özmen, Mehtap Demirçivi, Yusuf Demirçivi; Dersim’de de Deniz Çakan gözaltına alındı. Evlerinde bulunamayan birçok kişi hakkında arama kararı çıkartıldı.

Gözaltına alınan SMF üye ve dostları için savcılık 24 saat avukat kısıtlama kararı verdi.