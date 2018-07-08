Son iki yılda tren kazalarında 149 kişi hayatını kaybetti

Son iki yılda demiryolunda 112 ciddi kaza yaşandı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'nun hazırladığı rapora göre 2016 ve 2017 yıllarında demiryollarında 112 ciddi kaza yaşandı, 149 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.

Raporda 2016 yılında meydana gelen 67 ciddi kazanın tamamının ulusal demiryolu altyapı ağında meydana geldiği belirtiliyor. 2017 yılında meydana gelen 45 ciddi kazanın 43 adedi ulusal demiryolu altyapı ağında, 2 adedi ise Antalya ve Gaziantep şehir içi raylı toplu taşıma hatlarında yaşandığa saptanıyor.

Demiryolu taşımaları tüm dünyada en güvenli taşıma modu iken ciddi kazaların ve bu kazalarda hayatını kaybedelerin sayısının yüksekliği gözleri siyasi iktidarın ulaştırma ve altyapı politikalarına çeviriyor.