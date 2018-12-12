Soma'da üretim baskısı maden ocağını çökertti: Üç işçi göçük altında

Soma Kömürleri AŞ.’ye ait Işıklar Maden Ocağı’nda, tavandaki kaya parçalarının çökmesi sonucu sekiz işçi yaralandı. Göçük altındaki üç işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin iş cinayetine kurban gittiği maden ocağının sahibi olan şirkete ait Işıklar Maden Ocağı'nda, tavandaki kaya parçalarının çökmesi sonucu sekiz işçi yaralandı. Göçük altındaki üç işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaptığı açıklamada “Bize gelen ilk bilgiye göre madende küçük çaplı bir göçük meydana geldi. Çok şiddetli bir göçük değil. Yedi işçimiz mahsur kalmıştı. İşçilerimizden dördü kurtarılarak hastaneye götürüldü. Bu işçilerimizden üçü taburcu edildi. Bir işçimizin ise tedavisi sürüyor. Göçükte bulunan üç işçimizle de irtibatımız kuruldu” dedi.

GÖÇÜĞE RAĞMEN ÜRETİME DEVAM EDİLMİŞ

soL'un edindiği bilgilere göre Maden Yönetmeliği'nce yasaklanmış olan "Kara Tumba" isimli maden çıkarma tekniğinin kullanıldığı Işıklar Maden Ocağı'nda ilk göçük sabah 08.00-16.00 vardiyasında meydana geldi. Göçüğün onarılmasının ardından faaliyetlerin durdurulmadığı işletmede üretim baskısıyla devam edilen 16.00-24.00 vardiyasında ikinci bir göçük meydana geldi.

Kara Tumba üretim modelinde madene, tek bir girişten giriliyor ve çıkılıyor. Eğer çalışma alanıyla tünel girişi arasındaki bölgede bir göçük oluşursa, işçinin kurtulma şansı en aza iniyor.

MADEN FACİASINDAN SONRA KAPATILMIŞTI

Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez ocağını işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait Işıklar Maden Ocağı, Mayıs 2014'te yapılan inceleme sonucunda "üç maddelik eksik" tespit edilerek kapatılmış, aylar sonra hazırlanan yeni bir rapor ile üretime yeniden başlamasına karar verilmişti.