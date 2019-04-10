Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: İki işçi yaşamını yitirdi

Manisanın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında Soma-Savaştepe yolu Yağcıllı mahallesi kavşağında meydana geldi. Soma'dan aldığı tarım işçilerini Savaştepe ilçesine götüren Sedat Yıldırım'ın kullandığı midibüs kavşaktayken, iddiaya göre ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü yola kontrolsüz çıktı. Yıldırım, kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine Yıldırım'ın kontrolünden çıkan midibüs, savrularak, şarampole yuvarlandı. Kazada midibüsteki iki kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.