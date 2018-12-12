Soma'da maden ocağı çöktü: Yaralılar var

Soma Kömürleri AŞ.’ye ait Işıklar Maden Ocağı’nda, tavandaki kaya parçalarının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin iş cinayetine kurban gittiği maden ocağının sahibi olan şirkete ait Işıklar Maden Ocağı'nda, tavandaki kaya parçalarının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı. İşçiler, hastaneye kaldırıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaptığı açıklamada "İlk aldığımız bilgilere göre 11 işçimiz yaralandı, ciddi bir yaralımız yok, hayati tehlikeleri görünmüyor. İçeride mahsur kalan işçimiz de bulunmuyor." dedi.

MADEN FACİASINDAN SONRA KAPATILMIŞTI

Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez ocağını işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait Işıklar Maden Ocağı, Mayıs 2014'te yapılan inceleme sonucunda "üç maddelik eksik" tespit edilerek kapatılmış, aylar sonra hazırlanan yeni bir rapor ile üretime yeniden başlamasına karar verilmişti.