Soma'da maden işçileri 13 Eylül'e dek tazminatları ödenmezse Ankara'ya yürüyecek

Uyar Madencilik ve Soma Kömürleri'nde çalışırken katliamlar sonucu ocakları kapanan maden işçilerinin tazminatları mahkeme kararlarına karşın hâlâ ödenmedi. Bugün ilçede bir yürüyüş düzenleyen işçiler, TKİ'ye 13 Eylül'e dek tazminatlarını ödemesi için süre verdi, aksi durumda Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu.

Uyar Madencilik'te ve Soma Kömürleri'nde çalışırken yaşanan katliamlar sonucu ocakları kapanan ve işsiz kalan işçiler, mahkeme kararlarına rağmen 5 yıldır kıdem tazminatlarını alamıyorlar.

Soma Holding'in TMSF'ye devri sonucu karşılarında herhangi bir muhatap da bulamayan maden işçileri, bugün kaymakamlık önünde toplanarak Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) yürüdüler.

İşçiler burada yaptıkları konuşmalarda devletin ve dolayısıyla TKİ'nin birinci dereceden sorumlu olduğunu ve kıdem tazminatları ile diğer özlük haklarını ödemesi gerektiğini dile getirdiler.

Maden işçileri eğer 13 Eylül'e kadar bu talepleri yerine getirilmezse, Ankara'ya yürüyeceklerini belirttiler.

İşçiler adına TKİ müdürü ile görüşen iki işçi, müdürün kendilerine "haklısınız ama elimizden bir şey gelmiyor" yanıtını verdiğini dile getirdiler.

