Soma'da işten çıkarılan köylüler fabrikanın yolunu kesti

'İstihdam' vaadiyle köylülerden alınan tarım arazileri üzerine kurulan Soma Çimento fabrikası, fabrika inşaatının sona ermesiyle birlikte çok sayıda kişiyi işten çıkardı. İşten çıkarılar işçiler, bugün fabrikaya giden yolu kesti.

Soma'nın Avdan mahallesinde bulunan Soma Çimento fabrikasında işten çıkarıldıklarını öğrenen işçiler, fabrikaya giden yolu kesti.

"İstihdam" vaadiyle köylülerden alınan tarım arazileri üzerine kurulan Soma Çimento fabrikası, inşaat sürecinde alt yüklenici firmada işçi olarak çalıştırdığı köy sakinlerini fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte işten çıkardığını açıkladı.

Fabrika inşaatında çalışan işçileri "vasıfsız" olarak tanımlayan Soma Çimento, işçilerin fabrikada çalışmasının mümkün olamayacağını öne sürüyor. Pek çoğu bir yıldan az çalıştırılan işçiler, kıdem tazminatı hakkı kazanamadıklarını belirtiyor.

Hem tarlalarından hem de işlerinden olduğunu belirten işçiler, fabrikaya giden yolu kapattılar. Bugün gerçekleşen işten çıkarmalarla beraber toplam 200 kişi işten atıldı.

Fabrika'nın üretim hatlarında çalışan usta işçilerin aktardığına göre, kalifiye işçi sıkıntısı nedeniyle bir işçi için günde 16 saat çalışmak olağan bir iş haline gelmiş durumda. Fazla mesailerin önemli bir kısmı işçilere ödenmiyor. Öte yandan fabrikada çalışan kalifiye işçilerle de henüz uzun süreli iş sözleşmesi de bulunmuyor.

Soma Çimento daha önce de fabrikanın inşa edildiği arazide 50 bin zeytin ağacının kesilmesi ve iş cinayetleri ile gündeme gelmişti.