Soma'da iş cinayeti: Kömürün altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat madencilik şirketinin ocağında meydana gelen iş cinayetinde iki işçi kömürün altında kaldı. İşçilerden biri yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bu sabah 10.00 sularında meydana gelen iş cinayetinde, kömür altında kalan iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğer işçi yaralandı.

İmbat Madencilik A.Ş.'ye ait Eynez işletmelerinde bugün gündüz vardiyasında, iki işçi tahkimat arasından gelen kömürün altında kaldı. İşçilerden üç çocuk babası Emin Karaçam yaşamını yitirdi.

Soma Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınan Ramazan Cün’ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşamını yitiren Emin Karaçam’ın Zonguldak’ta kapanan HEMA maden ocağından Soma’ya çalışmak için gelen işçilerden olduğu belirtildi.