Soma’da iş cinayeti: ‘Defalarca uyardık, dinlemediler’

Soma’da İmbat Madencilik’e ait ocakta çalışan Selahattin Göktepe adlı işçi tambura sıkışarak yaşamını yitirdi. Bağımsız Maden-İş Sendikası, İmbat patronunu en son 5 gün önce iş güvenliği konusunda uyarmıştı.

Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik’e ait maden ocağında çalışan 47 yaşındaki maden işçisi Selahattin Göktepe tambura sıkışarak yaşamını yitirdi. Soma’nın Eğnez Mahallesi’ndeki maden ocağında meydana gelen iş cinayetinin ardından açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası “İmbat patronlarını defalarca uyardık, dinlemediler” diyerek tepki gösterdi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bartın, 1972 doğumlu, deneyimli usta maden işçisi Selahattin Göktepe kardeşimizi ana desandrede bant temizlerken tambura sıkışması sonucu iş cinayetinde kaybettik. Ailesinin ve Soma maden işçilerinin başı sağolsun” denildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası uzmanı tarafından 5 gün önce yapılan açıklamada İmbat Madencilik patronları oluşturdukları havuz ekibinin İSİG kuralları açısından tehlike arz ettiği konusunda uyarılmıştı.