Soma termik santrali inşaatında işten atılan işçilerin yerine Çin'den işçi getirildi

Soma Kolin termik santrali inşaatında çalışırken geçen Nisan ayında işten atılan 2 bin işçinin yerine, Çin'den getirilen işçilerin çalıştırılmaya başlandığı ileri sürüldü.

Kolin Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Hidro-Gen A.Ş. tarafından Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden Soma Kolin termik santrali inşaatında çalışan 2 bin taşeron işçi, geçtiğimiz Nisan ayında işten atıldı. Efor Endüstriyel adlı taşeron şirket ile Kolin arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle işlerine son verilen işçilerin yerine çalışmak üzere, Çinli işçiler getirildiği ileri sürüldü.

Bu iddia, hali hazırda santral inşaatında çalışmayı sürdüren, ismini vermek istemeyen işçiler tarafından dile getirildi.

Öte yandan Tütün-Sen Genel Başkanı ve Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem de, sosyal medya hesabından "Soma'daki Termik Santral inşaatına Kolin Çin'den işçi getiriyor. 1500 işçiden 500'ü geldi bile. Soma bir Çin'den göç almamıştı" paylaşımında bulundu.

Soma'daki Termik Santral inşaatına Kolin Çin'den işçi getiriyor. 1500 işçiden 500'ü geldi bile. Soma bir Çin'den göç almamıştı. — Ali Bülent Erdem (@blent_ali) 13 Temmuz 2018

İLK ETAPTA 500 ÇİNLİ İŞÇİ GELDİ: ÜCRET 300 DOLAR

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yapımı süren termik santrale mühendislik hizmetleri veren ve teknolojik ekipman tedariki yapan Çinli şirket Harbin Electric International (HEI) arabuluculuğunda ilk etapta 500 adli Çinli işçi, santral inşaatında çalıştırılmak üzere Soma’ya getirildi. Getirilen bu Çinli işçilere ödenmesi kararlaştırılan ücret miktarı ise, sadece 300 dolar.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işsiz sayısı her geçen gün artarken, getirilen bu 500 Çinli işçi hemen işe başlatıldı. 4 bin 500 yerli işçinin çalıştırıldığı inşaatta hali hazırda teknik personelle birlikte 650 Çinli çalıştırılıyor. Ancak Çin’den yakın zaman içerisinde 2 bin işçinin daha getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Getirilen Çinli işçiler, diğer işçilerden ayrı bir noktada kendileri için ayrılan koğuşlara yerleştirildi.

'ÇİNLİ İŞÇİLERİN GELMESİYLE İŞÇİ KIYIMI BAŞLADI'

Santral inşaatında çalışan yerli işçiler, Çinli işçilerin getirilmeye başlanması sonrası şirket tarafından sudan sebeplerle işçi kıyımına başlandığını da ifade etti. Bu durum yerli işçiler arasında huzursuzluğa yol açmış durumda.

Çinli işçilerin çalışma saatlerinde rahat olduklarını, firma yöneticilerin kendilerine bir şey demediğinden yakınan işçiler, kendilerinin ise çalışma saatlerinde ellerine telefonlarını almalarının kovulma sebebi olduğunu ifade etti.

İşçiler, bu duruma dair tepkilerini ise şu sözlerle gösterdi: “Soma’da işsizlik had safhada. Bu kadar işsiz varken dışarıdan Çinli işçiler getirildi. Artık ekmeğimizi kaybetmemek için bizler ve Çinliler birbirimize girebiliriz. Genel anlamda insan muamelesi görmüyoruz. İkinci sınıf muamelesi görmek istemiyoruz. Her şeyin eşit bir şekilde yürümesini istiyoruz. Çinli işçiler kendi ülkelerinde çalıştırılması gerekirken, işsizlik oranının yüksek olduğu yere getirilip, çalıştırılıyor.”

TEPKİMİZ ‘IRKÇI’ DEĞİL

Bu tepkilerinin “ırkçılık” olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizen işçiler, Çinli işçilerin ucuz iş gücü olarak çalıştırılmaları nedeniyle kendi ülkelerinde işsiz kalmalarının ahlaki olmadığını dile getirdi.

İşçilerin dile getirdiği bu iddiaları yöneltmek için aradığımız Kolin Şirketler Grubu’nun santral görevlisi, şu an yetkili hiç kimsenin olmadığını belirterek, “Bu konuda yetkili biri gelirse size ancak döneriz. Şu anda kaç Çinli işçi çalıştırıldığına dair biz de yetki sahibi değiliz” yanıtı verdi. Ancak bu görüşme sonrasında herhangi bir geri dönüş olmadı.