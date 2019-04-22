Soma katliamının faillerinden maden patronu Gürkan'ın tahliyesi protesto edildi

Soma’da 301 maden işçisinin yaşamaını yitirdiği katliamın faillerinden maden patronu Can Gürkan’ın tahliye edilmesi ve madencilik yapma yetkisinin iade edilmesi İzmir’de protesto edildi. Yakınlarını yitiren işçi aileleri, davayı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

İzmir Barosu, Soma faciası davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde toplanan Baro üyesi avukatlar ve bazı madenci yakınları, "Soma'yı unutma, unutturma" sloganı attı.

Basın açıklaması yapan Baro Başkanı Özkan Yücel, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin yerel mahkemenin kararını onamasıyla asli faillerden Can Gürkan'ın tahliye edildiğini, madencilik yetkisinin de geri verildiğini söyledi.

Kararın vicdanları kanattığını kaydeden Yücel, kararın gerçeğin üstünü örtmeye yetmeyeceğini belirtti.

Yücel, kararının toplum vicdanında karşılığının bulunmadığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Fili tarif edip, tarif edilenin fare olduğuna inandırmaya çalışan yargılama süreci de sayfalarca karar da vicdanları serinletmeye yetmeyecektir. Verdiğiniz kararla 301 madenciyle beraber onların adalet bekleyen yakınlarını, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, annelerini ve babalarını da öldürdünüz. Bu karar, yeni ölümlere davetiye çıkaracaktır."

EŞİNİ KAYBEDEN KAVAS: ADALET SADECE HAKİMİN ARKASINDAKİ DUVARDA YAZMASIN

Soma'daki maden faciasında ölen Ali Kavas'ın eşi Gülten Kavas da eşinin bin lira maaşla çalıştığını belirterek, "Can Gürkan için mi yaşadı benim eşim? Can Gürkan için mi iki çocuğu babasız bıraktı? Yeter artık, adalet sadece hakimin, savcının arkasındaki duvarda yazmasın. Akla mantığa sığan adalet olsun" diye konuştu.

Maden faciasında hayatını kaybeden Kader Yıldırım'ın annesi Elmas Kaya da her nefes alanın yaşamadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bana soruyorlar, 'Bu beş sene nasıl geçti?' Dile gelir mi? Yollara bakıyorsun, rüyalara gelir mi diye bekliyorsun. Umutla bekliyorsun ama gelmeyeceğini bilmiyor muyum?"

İSMAİL ÇOLAK: DAVAYI ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ

Soma madenci ailelerinden İsmail Çolak da, sorumluların yargılanarak cezalandırılmalarını istediklerini ancak onların tahliye edildiklerini belirterek, “Can Gürkan düzmece bir kararla tahliye edilmesi ve madencilik yetkisinin iade edilmesi yeni katliamların yolunu açmıştır. Biz bugün bu karara itiraz ediyoruz. Kabul etmiyoruz. Bu davayı bir üst mahkemeyi taşıyacağız. Adaleti göçük altından kömür çıkarır gibi çıkaracağız” ifadelerini kullandı.