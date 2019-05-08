Soma Katliamı'nda yaşamını yitiren işçiler anılacak

Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının beşinci yıl dönümünde, hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden anma çağrısı yapıldı.

2013 yılında 301 maden işçisinin katledildiği maden faciasının üzerinden beş yıl geçti. Katliamın beşinci yıl dönümünde Soma'da 301 madencinin aileleri tarafından yapılan açıklamada, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’de yapılacak anmaya çağrı yapıldı.

Açıklamada, sorumluların tamamının henüz yargı karşısına çıkmadığı, çıkanların ise ödül niteliğinde cezalar aldığı vurgulandı. Katliamın baş sorumlularından Soma Kömürleri A.Ş.’nin patronu Can Gürkan’ın tahliye edildiğinin de hatırlatıldığı açıklamada, "Siyasi iktidar ve sermaye Türkiye’de işçi yaşamının ne kadar ucuz olduğu konusunda bir kez daha ittifak ettiler. Bunu böyle bırakmakta kararlılar. Ancak adalet arayan 301 madenci aileleri olarak biz de kararlıyız" denildi.

Yapılan çağrı açıklamasının tam metni şöyle :

‘Basına ve kamuoyuna çağrımızdır!

Soma maden katliamının üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıldır tüm oyalamalara ve haksızlıklara rağmen adalet arayışından vazgeçmeyen 301 madenci yakınları olarak sizleri mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz.

Beş yıl süren hukuk mücadelemiz sonucunda sorumluların bir kısmı hala adalet önünde hesap vermedi. Yargılanan suçlulara verilen cezalar ise ödül niteliğinde. Bu da yetmezmiş gibi istinaf mahkemesi geçtiğimiz ay katliamın baş sorumlularından Soma Kömürleri A.Ş.’nin patronu Can Gürkan’ı tahliye etti. Şimdi dava dosyası Yargıtay’a kaldı. Siyasi iktidar ve sermaye Türkiye’de işçi yaşamının ne kadar ucuz olduğu konusunda bir kez daha ittifak ettiler. Bunu böyle bırakmakta kararlılar. Ancak adalet arayan 301 madenci aileleri olarak biz de kararlıyız!

Soma maden katliamının beşinci yılında, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 13.00’da yapacağımız anmada ilk günden itibaren verdiğiniz desteğinizi yine bekliyoruz. Mücadelemize omuz verin, verin ki yeni işçi katliamları yaşanmasın! Adaleti hep birlikte yeryüzüne çıkaralım. Adalet bir gün herkese lazım olacak.

Soma 301 madenci aileleri

ANMA PROGRAMI:

13:00 – Buluşma (Yer: Soma 301 Madenciler Derneği)

13:30 – Basın açıklaması (Yer: Madenci anıtı)

14:00 – Maden şehitlerini ziyaret (Yer: Soma 301 madenci şehitliği)’