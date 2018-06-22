Soma katliamı davasında karar seçimden sonraya bırakıldı

301 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamına ilişkin ağır ceza davasında karar seçimden sonraki haftaya bırakıldı. Karar duruşması 27 Haziran'a ertelendi.

Soma'da 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin davanın 22'nci duruşması Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde 19 Haziran Salı günü görülmeye başlanmıştı. Sanıkların son savunmasını yapacağı duruşmadan karar çıkabileceği beklenirken dava 27 Haziran'a ertelendi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili beşi tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 22'nci duruşmasının üçüncü oturumuna dün devam edildi.

Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarına geçmeden, kendisinin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ilçe seçim kurulu başkanı olarak görev yapması nedeniyle duruşmanın 27 Haziran Çarşamba günü saat 09.00'a ertelendiğini açıklandı.

27 Haziran'da tekrar görülmeye başlanacak duruşmaya tutuksuz sanıklarının savunmalarıyla devam edilecek.