Soma işçi katliamı davasında 22'nci duruşma: Adalet arayışı sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden katliamına ilişkin davanın 22'nci duruşması bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamla beşi tutuklu 51 sanıklı davanın 22'nci duruşması görülmeye başlandı.

Ceza davasının 22'nci duruşması, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma öncesinde ölen işçilerin ailelerinin ve yakınlarının da katılımıyla duruşma öncesi bir yürüyüş düzenlendi. Akhisar eski istasyon önünde toplananlar duruşma salonu önüne kadar yürüdü. Topluluk, yol boyunca ölen madencilerin isimlerinin de yazdığı "Unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartları taşıdı. Yürüyüşe katılanlar, "301'in hesabı sorulacak", "Anaların gözyaşı katilleri boğacak", "Kaza değil cinayet, kader değil katliam", "Soma'nın ateşi AKP'yi yakacak", "Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek" sloganları attı.

'AÇIKLANAN MÜTALAA, SUÇLULARA ÖDÜL NİTELİĞİNDE'

Grup adına basın açıklamasını yapan Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyesi ve katliamda yaşamını yitiren işçi Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak, şunları söyledi:

"Bugün burada 49 aydır süren acı ve öfkenin varsa hukuksal bir karşılığı artık görmek istiyoruz. Adalet istiyoruz, adalet için toplandık. Seçimlere günler kala mitingde vaatlerde bulunanlara inat, emeğin ve alın terinin anlamını biz biliriz. Bu işi birlikte tamamlamak için toplandık. Biliyoruz ki davamızın son sürecine geldik. Bir yıl boyunca beklediğimiz mütalaa suçlulara ödül niteliğinde açıklandı. Artık karar duruşmasına yaklaştığımız şu süreçte, inatla ve inatla bu salonda olacağımızı ve sanıkların yüzlerine baka baka adalet diye haykıracağımızı bir kez daha söylüyoruz. Dost ve düşman iyi bilsin ki bu dava bizi çocuklarımızı ve eşlerimi geri getirmeyecek. Ama dava sonucu her iş cinayetinde emsal teşkil edecek patron ve işçi kanı ile büyüyecek bir Soma, bir Ermenek, bir Şirvan daha yaşanmayacak. Mücadelemiz bunu içindir."

Basın açıklamalarının ardından duruşmaya katılmak isteyen avukatlar ve madenci aileleri, polis kontrolünden geçip, duruşmanın görüldüğü mahkeme salonuna girdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'teki maden katliamında 301 madenci yaşamını yitirdi. Katliamdan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu sekiz kişi tutuklandı. Katliamın yıl dönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu sekiz kişi için "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20-25 yıl, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2-15 yıl hapis istendi; ancak bu kişilerden 25'inin cezalarının, "kusur" durumundan dolayı üçte bir oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen yıl 17 Ekim'deki bir diğer duruşmada da vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Son bilirkişi raporundaki suçlamalardan dolayı Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve bu dosya ile birleştirildi. Dava açıldığında 46 olan sanık sayısı da 51'e yükseldi.

DAVANIN TUTUKLU SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan beş kişi şöyle: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy.

Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Mehmet Ali Günay Çelik, Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.