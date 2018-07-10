Soma için nöbet sürüyor: Karar yarın açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş cinayeti olan Soma maden katliamı davasında karar yarın açıklanıyor. 9 Temmuz'da açıklanması beklenen karar, bir üye hakimin rahatsızlığı öne sürülerek 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelenmiş, duruma tepki gösteren işçi aileleri duruşma salonunu terk etmeyerek adalet nöbeti başlatmıştı. Öte yandan 'rahatsız' denilen mahkeme üyesinin hastanedeki odasında olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş cinayeti olan Soma maden katliamı davasında karar yarın açıklanıyor. 9 Temmuz'da açıklanması beklenen karar, bir üye hakimin rahatsızlığı öne sürülerek 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelenmiş, duruma tepki gösteren işçi aileleri duruşma salonunu terk etmeyerek adalet nöbeti başlatmıştı.

YEN BİR BAHANE BULMAZLARSA KARAR YARIN AÇIKLANACAK

Duruşma bir gerekçe daha gösterilerek ertelenmezse karar yarın açıklanacak. Dünden beri duruşma salonu önünde adalet nöbeti başlatan işi aileleri, yarın herkesi duruşmaya katılmaya çağırdı.

Adalet nöbeti başlatan madenci aileleri bugün duruşma salonu önünde açıklama yaparak adalet talebini yineledi.

İki günden beri duruşma salonu önünde sık sık “Hak, hukuk, adalet” sloganı atıldı.

'RAHATSIZ" DENİLEN HAKİM HASTANEDEKİ ODASINDA BULUNAMADI

Öte yandan Soma davasında karar, mahkeme üyelerinden Tuğşad Buğra Kıyak’ın rahatsızlığı gerekçesi ile dava ertelenmişti. Akhisarlı gazeteci Vedat Özel, heyet üyesi Kıyak'ın hastanede olup olmadığını öğrenmek için hastaneye gitti. Ancak hastanede belirtilen odada heyet üyesini bulamadı.

Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun heyet üyesi Kıyak’ın rahatsızlığı nedeniyle karar gününü açıklaması üzerine şüphe ettiğini belirten Vedat Özel, hastanede heyet üyesini ararken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bunun üzerine hastaneye gittim. Akhisar'da iki tane hastane var. Ortopedide olduğunu düşündüm. Çünkü bel rahatsızlığı vardı. Gittik, orada olmadığını söylediler. En son beyin cerrahisinde olabileceğini söylediler. Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde 2'nci katta 216 numaralı odada olduğu belirtildi. Gittim serviste hemşire hanım vardı. Orada görüştüm ve adını soyadını verdim. 216 numaralı odada yattığını söylediler. Gittim baktım kimse yok. Sonra döndüm tekrar teyit etmek için. Aynı oda dediler ama bulamadım. 'İzne ayrılmış olabilir, yarın sabah gelin' dedi. Ben de kaydını aldım sosyal medyada paylaştım."

'EVİNE GİDEBİLİYORSA KARARIN OKUNMASINA DA KATILABİLİRDİ'

Vedat Özel, rahatsız olduğu belirtilen mahkeme üyesinin hastaneden evine gitmek için izin almasına ilişkin, "Evine gitmek için izin alabiliyorsa, buraya gelip 2 saatliğine kararın okunmasına da katılabilirdi. Yüzlerce aile burada bekliyor. Kamuoyu, avukatlar, basın, birçok sivil toplum kuruluşu burada ve davayı takip ediyorlar. Kararı bekliyorlar. Dünyada milyonlarca insan tarafından merak edilen bu karar ertelendi. Ama yarın adalet bekliyoruz. Aileler ile sınıf dayanışması içerisindeyiz. Dileriz yarın hukuksal olarak istenilen bir ceza verilir" diye konuştu.

ÇOLAK: HAKİM BİZİMLE SAKLAMBAÇ OYNUYOR

Katliamda yaşamını yitiren işçilerden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak da mahkeme üyesi Tuğşad Buğra Kıyak’ın rahatsızlığının gerçekçi olmadığını belirterek, "Tuğşad biz aileler ile saklambaç oynuyor. Niçin bu üye hakimin hastalığını dile getirdiler. Bitme aşamasında karar günü bizim 301'in canını aldılar aileler ile dalga mı geçiyorlar? Biz sonuna kadar bekleyeceğiz. Bu adaleti söke söke yerine getireceğiz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: BU DAVA UZASIN DİYE İNANILMAZ GAYRETLER GÖSTERİLDİ

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, karar duruşması yarın görülecek Soma davasına ilişkin olarak, “Bu dava uzasın diye inanılmaz gayretler gösterildi. Soma’daki 301 şehidimiz için, aileleri için, adalet için herkesi yarın, ailelerle yan yana durmaya çağırıyoruz. Bu davadaki karar, kardeşini, evladını, babasını, ağabeyini, eşini yitiren aileler için çok önemli. Sorumluların cezalandırılacağı bir karar çıkması için yarın duruşma salonunda olacağız” dedi.

Özel, davanın ertelenmesinin ardından ailelerin başlattığı oturma eylemine ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Duruşma sürürken mahkeme başkanına müdahale edildi. Bu dava uzasın diye inanılmaz gayretler gösterildi. Bu manipülasyonların hepsini gördü bu aileler. O nedenle karar duruşmasının ertelenmesine tepki gösterilmesi normal. Buradaki oturma eylemi, herhangi bir protesto eyleminden farklı görülmesi gerekiyor. Buradaki anneler, uzak köylerden geliyor. Bir anne bana şunu dedi: ‘İnşallah bugün oğlumun hakkını alıp dönerim dedim. Bu akşam o eşiğe nasıl geri giderim’. Buradaki ailelerin duygularını anlamak gerekiyor.”