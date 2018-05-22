Soma Çimento Fabrikası inşaatında iş cinayeti

Manisa'nın Soma ilçesinde inşa edilen Soma Çimento Fabrikası inşaatında vinç sepetinin yükselme manevrası yaptığı sırada halatın kancadan kurtulması üzerine sepetteki işçiler düştü. İki işçiden biri olay yerinde yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Avdan mahallesinde yapımı süren çimento fabrikası inşaatında bu sabah meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.

Bugün saat 10.00 sularında, alt yüklenicilerden OMTİS firmasına bağlı çalışan ve adları henüz öğrenilemeyen iki işçi, High Up olarak isimlendirilen kaldırıcı kırmalı vinç sepeti yükselme manevrası yaparken, kancadan halatın kurtulması sonucu, bulundukları vinç sepetinden düştü.

İki işçiden biri olay yerinde can verdi, ağır yaralı diğer işçi Soma Devlet Hastanesine sevk edildi.

