İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda buluşan işçiler, 1 Mayıs'ta neden sokağa çıktıklarından 24 Haziran seçimlerindeki tavırlarına kadar çok sayıda soruyu yanıtladı.

Türkiye Komünist Partisi'nin Maltepe'deki 1 Mayıs kortejinde bir araya gelen işçiler ve emeğiyle yaşamını sürdüren öğrenci, aydın ve beyaz yakalı emekçiler soL HD'nin sorularını yanıtladı.

İşçiler 1 Mayıs eylemlerine katılmalarının nedenini, "Her şeyin parlamento olmadığını göstermek" olarak açıklarken, düzen partilerinin çıkardığı adayların hiçbirisine güvenmediklerini ortaya koydu.

"Yetkilerin tek adamda toplanmasına değil, yetkileri için örgütlenmiş bir işçi sınıfına ihtiyacımız var" diyen işçiler, 1 Mayıs meydanında güç göstermenin 24 Haziran'da sosyalist seçeneği güçlendirmek için önem taşıdığını belirtiyor.

Maltepe'de bir araya gelen emekçiler soL HD kameralarına konuştu.