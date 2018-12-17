soL HD I Flormar’dan işçilere çirkin komplo

Flormar’da fabrika önünde direniş sürerken çalışan sendikalı işçilere baskılar da ‘komplo’ya evrildi. Baskılar sonucu istifa eden bir işçi, ‘İş çıkışında çantalarımıza ürünler konuluyor. Aramalardan geçerken hırsızlık yapılmış gibi gösterilip işten atılıyoruz’ dedi.

Flormar’da direniş 217’nci gününe girerken sendikalı işçilere baskılar ise “komplo”ya evrildi. Geçtiğimiz cuma baskılar nedeniyle istifasını veren Gamze Delice Flormar'daki baskıları soL'a anlattı. Delice dolaplarının yedek anahtarlarının şirket yöneticilerinde olduğunu belirterek “İş çıkışında çantalarımıza ürünler konuluyor. Aramalardan geçerken hırsızlık yapılmış gibi gösterilip işten atılıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda çıkışta yapılan çanta aramasında, malzeme çaldığı suçlamasıyla iki işçi işten çıkartılmıştı. soL HD’ye konuşan Gamze Delice, içeride yalan ve iftiranın sözkonusu olduğunu, kendisi iftiraya uğramadan istifa ettiğinden içinin rahat olduğunu söyledi.

Delice “Dolaplarımızın yedek anahtarları şirket yöneticilerinde. Dolabıma geldiğimde dolabımın kurcalanmış olduğunu gördüm. Sürekli şüphelenmeye başladım, stres olmuştum artık. Bu şekilde çıkarılanlar olduğunu duydum” dedi.

Son olarak vardiyasının değiştirilmesi üzerine istifasını veren Delice, bakım ve bölüm şeflerinin sendikalı işçilere baskı yaptıklarını, yapmadıkları hataları yapmış gibi göstererek onları herkesin içinde rencide ettiklerini ifade etti.

Sendikalı arkadaşlarıyla konuşmalarının kesinlikle yasak olduğunu dile getiren Delice, şirketin son olarak ihtiyaç için aşağıya inen işçilerin mola saatlerini de kaldırdığını belirtti. Delice “İşten çıkartmalar durdu, ama baskıyla kendi isteğimizle çıkmaya teşvik ediyorlar” dedi.

Şirket yöneticilerinin özellikle taşeron işçilerin önünde sendikalı işçileri “azarladığını” belirten Delice “Taşeron, üretim işlemini benim şifremle yapıyor ve sorun olunca suç bana kalıyor, sorumlu ben oluyorum. Burada amaç sendikalılarda temizlik yapmak” dedi.

Fabrikada operatör olarak çalışan Delice ancak bordroda görevli göründüğünü, bölüm sorumlusunun kendisinden iki makineye bakmasını istediğini, buna itiraz edince tehdit edildiğini, her gün yapılamayacak işler verilip azarlandıklarını aktardı.

Makine bozulduğunda bakımcının bile yapamadığı tadilatların işçilerden istendiğini dile getiren Delice, istifasına giden süreci şöyle anlattı:

“Her gün strese giriyordum, işe yaramaz beceriksiz hissediyordum kendimi. Stresten sağlık sorunları bile yaşar hale geldik. Ürettikleri çeşitli suçlamalara karşı haklılığımı birkaç kere ispatladım. Bu şekilde yıldıramayınca en sonunda vardiyamı değiştirdiler. Gerekçesini sorunca da, üretim adetlerim iyi olmasına rağmen ‘öyle istedik’ yanıtını verdiler” dedi.

Delice cuma öğlen istifa ettikten hemen sonra son yapılan işte yöneticilerin hatalarından dolayı oluşan bir sorunun bir başka işçiye yüklendiğini ve sözkonusu işçi hakkında tutanak tutulduğunu belirtti.