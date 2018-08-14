soL HD | Hastane inşaatında maaşını alamayan işçiler eylemde

Gebze'deki Fatih Devlet Hastanesi inşaatında çalışan yaklaşık 50 işçi aylardır maaşlarını alamayınca iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler 'Bu hastaneyi bize yaptırdılar, maaşımızı da ödemek zorundalar' diye isyan etti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kısmı faaliyete geçen Gebze Fatih Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmadan aylardır maaşlarını alamıyor. TOKİ, METAG İnşaat ve ZEKSAN İnşaat tarafından yapılan hastane inşaatında çalışan işçiler, 6-8 aydır maaşlarını alamadıklarını anlatarak hastane ve taşeron firma yetkililerine isyan ettiler.

Bayramdan önce ödeme yapılmasını isteyen işçiler, soL HD'ye yaptıkları açıklamada, memleketlerine dönmekte sorun yaşadıklarını, evlerine haciz geldiğini anlattılar.

Eylem yaptıkları için bazı kesimlerin kendilerine "terörist" suçlamasında bulunduğunu belirten işçiler, eylem yapma nedenlerinin haklarını aramak ve maaşların ödenmesi olduğunu söylediler.