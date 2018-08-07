soL HD | Flormar'da direnişin 85. günü: İşçiler baskılara boyun eğmiyor

Kozmetik firması Flormar'da 85. gününü geride bırakan direnişte coşku ve kararlılık azalmıyor. İşçiler patrondan ve zaman zaman da polisten gelen engelleme çabalarını soğukkanlılıkla karşılıyor ve bu tür girişimleri 'Diğer işçilere örnek olmamızdan korkuyorlar' sözleriyle yorumluyor.

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