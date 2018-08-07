soL HD | Flormar'da direnişin 85. günü: İşçiler baskılara boyun eğmiyor

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Flormar kozmetik fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin direnişi 85. günü geride bıraktı.
Dün gelen haberler, polisin fabrika yönetiminin talebiyle işçiler üzerindeki baskıyı artırdığı yönündeydi. İşçiler bu girişimi soğukkanlı bir tavırla karşıladı ve direnişlerini kararlılıkla sürdürecekleri mesajını verdi.
Direniş boyunca işçilerle birlikte fabrika önünde yer alan Petrol-İş Gebze Şubesi Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek, fabrika önündeki baskı çabalarını soL HD kameralarına anlattı.
Kırmızıçiçek, "İşçilerin gözü bizim üzerimizde. Buradaki direnişin diğerlerine de örnek olmasından korkuyorlar" ifadesini kullandı.
Hisselerinin çoğunluğuna Fransız kozmetik devi Yves Rocher'in sahip olduğu Flormar, sendikalı oldukları için işçilere baskı uygulamış ve 130'un üzerinde işçiyi hukuksuz biçimde işten çıkarmıştı.