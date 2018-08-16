soL HD | Flormar'da direnen işçilerden fabrika içindeki işçilere mesaj var

Sendikaya üye oldukları için hukuksuz bir şekilde işten atılan ve üç ayı aşkın süredir fabrika önünde direnen Flormar işçileri, soL HD aracılığıyla fabrika içinde çalışmaya devam eden işçi arkadaşlarına mesaj gönderdiler. İşçi ve sendika düşmanı patronların, halen çalışan işçileri ablukaya alıp tecrit ettiğini, işyerinin çevresini tel örgü ve brandalarla çevirdiğini anımsatan direnişçi işçiler, 'Patronlar fabrikayı Nazilerin toplama kampına çevirdi' diyor.

Haber Merkezi