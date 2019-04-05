Skandal: TEKEL davası 'kalem hatası'ymış

'10 yıl sonra TEKEL işçilerine dava' başlığıyla basında yer alan davanın aslında Ankara 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi kaleminin neden olduğu bir hata olduğu anlaşıldı.

2009 yılında kamu işletmesi olan TEKEL'in özelleştirilmesiyle birlikte TEKEL işçileri özlük hakları için Ankara'da eylemlere başlamıştı.

78 gün süren TEKEL direnişi sırasında AKP Ankara İl Başkanlığı binası önünde 26 Şubat 2010 günü yapılan eylem nedeniyle 19 işçi hakkında dava açılmıştı.

Görülen davada işçilerin tümüne “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve TCK’nin 152- 153’üncü Maddesi’nde düzenlenen “Mala zarar vermek” suçlarından çeşitli cezalar verilip, tamamı hakkındaki hükmün açıklanması ertelenmişti.

TEKEL direnişçilerinden biri olan Metin Arslan'ın başka bir sebepten yargılandığı Ankara 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi, hükmü açıklanacak işçi için 27 Haziran’da duruşma tarihi verdi. Mahkemenin kalemi ise, bir hataya yol açarak eski iddianameyi Avukat Kazım Bayraktar'a gönderdi ve bu hata, işçiler hakkında yeni bir dava açıldığının sanılmasına neden oldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kendisine ulaşan iddianame hakkında bilgi edinmek üzere mahkemenin kalemine gittiğini belirten Av. Bayraktar, burada sadece tek bir kişiye dava açıldığını öğrendiğini ifade etti.



Av. Bayraktar, "Bana tebliğ edilen iddianamede yer alan 19 kişi, haklarında daha önce açılan dava sonucunda ceza almış, hükmün açıklanması ertelenmişti. Bu işçilerden Metin Arslan, karara göre 'süreç içerisinde suç işlediği' için TEKEL eylemlerinden aldığı cezası 27 Haziran’da görülecek duruşma sonrası işleme konulacak. Ancak mahkeme kalemi, hükmü açıklanacak işçi için duruşma tarihi verirken eski iddianameyi bana tebliğ etti. Yani kalem hatası yapılmış. Şimdi tek işçi için hükmü açıklanacak ve temyiz aşaması gündeme gelecek” diye konuştu.