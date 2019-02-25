Şişli Belediyesi işçilerinden eylem

Şişli Belediyesi'nde dün gece saatlerinden itibaren eylem yapan işçiler, Ocak ayından beri maaşlarının yatırılmadığını söyledi.

Şişli Belediyesi önünde dün gece saatlerinden itibaren eylem yapan belediye emekçileri her ayın 5'inde, düzenli olarak yatması gereken maaşlarının Ocak ayından beri yatırılmadığını, bu konuda yetkililerden de bir açıklama yapılmadığını söylediler.

Beşiktaş Belediyesi'nde işçiyken KHK ile işinden olan TKP Beşiktaş belediye başkan adayı Erkan Pelit de bugün işçilere destek ziyaretinde bulundu.

İşçiler neden eylem yaptıklarını soL'a anlattı. Belediyede temizlik işlerinde çalıştığını dile getiren bir işçi "İşyerinde haklı bir direniş olduğunu görüyoruz. 15-16 aydır ödemesi düzenli yapılmayan maaşlar söz konusu. Ve işçilerin söylediğine göre son 44 gündür hiçbir şekilde ödeme yapılmıyor" dedi.

Sözkonusu işçi "Bizim şu an Ocak-Şubat maaşlarımız içerde. Şubat ayı neredeyse bitiyor. Bundan önce de ödemeler peyderpey ödeniyordu. Tabii bu ekonomik krize mi bağlı yoksa başka durumlar mı söz konusu bilemiyoruz. Biz buradan aldığımız maaşla yani emeğimizin karşılığıyla geçiniyoruz. Biz buradan para alamazsak çocuklarımıza ekmek götüremeyiz. Maaş alamadığımızda örneğin doğalgaz faturalarımızı ödeyemeyiz ve soğukta kalırız. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Ama şu an seçim arifesi, bakın bu kadar kişiyiz ve muhatabımız yok" diye konuştu.

DİSK Temsilcisi Günay Yılmaz ise "Yaklaşık 15-16 aydır belediyenin keyfi bir tutumu söz konusu. Belediye emekçilerinin bu durumdan mustarip olduğunu belirtmeliyim. Bizim belediyeden tek isteğimiz maaşlarımızı zamanında ve düzenli ödemesi" dedi. "İyi niyetimizden, kimseye koz vermeyelim diye 15-16 aydır susuyoruz" diyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bu iyi niyetin herhangi bir karşılığını göremedik. Biz de artık yeter dedik. İnsanlar gerçekten kiralarını, faturalarını, borçlarını ödeyemedikleri için perişan durumdalar. Buna bir son versinler diye artık eylemlere başladık. Ancak ciddiye alınmıyoruz. Genel Başkanı arıyoruz, Ankara'yı milletvekillerini arıyoruz: ancak sonuç alamıyoruz. Belediye Başkanından umudu çoktan kestik; çünkü o bizi bu saate kadar hiç ciddiye almadı. Biz de sendikacıyız, işçiyiz. Bizi ezip genel merkezde iş çözmeye çalıştıkları için biz de sizi ciddiye almıyoruz diyoruz. Partili bir milletvekilinden bile dönüş alamadık. Şişli Belediyesi'nde neredeyse 3 bin işçi çalışıyor ve neredeyse her birim aynı sorunu yaşıyor. Bu kadar insanı nasıl gözden çıkarıyorlar, çözemiyoruz. Bu mudur gerçek sosyal demokrasiniz?"

Eylemlerin dün gece başladığını belirten sendika temsilcisi "Geceden beri işçi arkadaşlarımız vardiyalara çıkmıyorlar. Şişli'de çöpler toplanmıyor. Maaşlarımız yatana kadar da bu böyle devam edecek. Temizlik, fen işleri, park bahçe herkes kendi biriminde bekleyecek, iş başı yapmayacak" dedi.

Diğer belediyelerde çalışan işçilerden destek olup olmadığı sorumuza sendika temsilcisinin yanıtı "Şu an için yok. Ancak onlar da bizimle aynı durumu yaşıyorlar. Yakında diğer belediyedeki arkadaşların da benzer tepkileri vereceklerinden kuşkumuz yok" oldu.

Eylemdeki bir başka işçi ise şunları söyledi:

"Maaşlarımızı gününde versinler, yoksa olacağı budur. Ya da belediye kepengini indirsin, millet de başının çaresine baksın. Madem öyle biz de başımızın çaresine bakalım. Bizim belediye ile bir sorunumuz yok, biz belediyeyi karalamak için şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Biz belediyeyi karalamıyoruz ki, diyoruz ki sosyal demokrat bir parti, onurlu ve şerefli bir partiysen çıkarsın gelirsin buraya kardeşim, şerefini, onurunu, dürüstlüğünü gösterirsin. Bu kadar basit. Öyle kalkıp belediyeyi övmek bir işe yaramıyor. Gelsin Kılıçdaroğlu. Desin ki seçim arifesi niye böyle yapıyorsunuz, benim puanımı düşürüyorsunuz desin. Bu ayın 22'sinde yani bu cuma yatıracağız dediler ancak sözlerinde durmadılar. Muhatap olacak kişi yok diyorlar.. Hepimiz geldik, çıktık yukarı ne oldu? Muhatap olacak bir kişi bile yok. Belediye başkanı Amerika'ya gitmiş."

Bu sabah sendikanın belediye ile görüşme yapmak istediği ancak muhatap bulamadığı belirtiliyor.