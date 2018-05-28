Şireci Tekstil işçileri isyanda: Hakkımızı istiyoruz

Gaziantep'te Şireci Tekstil patronlarının işçilere günlerdir asgari geçim indirimini yatırmaması, maaş ödemelerinin düzensiz olduğu fabrikada bardağı taşıran son damla oldu. İşçiler, fabrika önünde toplandı, haklarının bir an önce ödenmesini talep etti.

Gaziantep'te Şireci Tekstil'e ait fabrikada günlerdir yatırılmayan AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ücretlerini almadıkları için fabrika önünde toplanan işçiler, hak ettikleri tutarın yatırılmasını istediler.

Her ay aynı sorunu yaşıyan Şireci Tekstil işçileri "ev ve fabrika yaptırmasını biliyor, bize verecekleri iki üç kuruş mevzubahis olunca kemküm ediyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Şireci Tekstil son 2 senedir maaşları düzenli ödemiyor, yıllık izinleri çok geç veriyor.

soL'a konuşan bir işçi; "Çalışıyorsanız böyle, çalışmak istemeyene kapı orada diyorlar. Günlük 4 buçuk tır mal taşıyan fabrika sahipleri, işçilere sıra geldiğinde 'para yok' diye yakınıyor" dedi.

İşçiler açısından son asgari geçim indiriminin yatırılmaması ve patronların bir tarih vermemesi, bardağı taşıran damla oldu.

07.00-15.00 vardiyası işçileri, ücretlerinin akıbetini öğrenmeden servislere binmeyeceklerini söyledi.

15.00-23.00 vardiyasındaki işçiler ise, arkadaşlarının beklediğini duyunca makinaları kapatıp dışarı çıktı.